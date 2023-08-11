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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 17:55

Esenyurt'ta feci kaza! Kız çocuğu arabanın altına kalıp metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada

İtanbul'un Esenyurt ilçesinde yürekleri paramparça eden kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yolun karşısına geçmek için yola atlayan kız çocuğu arabanın altına kalıp metrelerce sürüklendi. Çocuğa çarpan araç ise bir dükkana çarparak durabildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta sokakta yolun karşısına geçmek için yola atlayan kız çocuğu arabanın altına kalıp metrelerce sürüklendi. Çocuğa çarpan araç ise bir dükkana çarparak durabildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Mehterçeşme Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta yolun karşısına geçmek için yola atlayan çocuk aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis konuyla ilgili incelemelere başladı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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