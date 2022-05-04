Haberler Haber Videoları Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...

Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...

Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...
04.05.2022 12:23

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:40
Kara'nın FETÖ paylaşımları...
Haber 00:41
İstanbul’da 582 düzensiz...
Haber 01:14
Her yerde aranan şahıs...
Haber 00:32
Esenyurt'ta taciz iddiası...
Haber 01:59
EGM'den 'Sessiz İstila'...
Haber 02:54
Başka ülkede yaşayamam
Haber 04:49
4 milyon maliyetle ilk kez...
Haber 03:58
14 Mayıs'ta hizmete giriyor!...
Haber 01:20
Mavi Vatan'a bayram hediyesi:...
Haber 02:41
YHT rekor kırdı
Haber 01:35
Dünyada sadece 3 adet var biri...
Haber 01:30
Türk Youtuber'a Afrika...

İstanbul Esenyurt'ta aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen ev sahipleri ile kiracıları arasında sokak ortasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, silah çıkardığı iddia edilen kiracı baba oğul gözaltına alındı.

Haber Videoları

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA