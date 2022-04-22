RAMAZAN İMSAKİYE
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Esenler'in 'Hanımağa'sı Pınar Dalkılıç'ın evinden cephanelik çıktı! Polis operasyonunda görüntüler

Esenler'in 'Hanımağa'sı Pınar Dalkılıç'ın evinden cephanelik çıktı! Polis operasyonunda görüntüler
22.04.2022 13:03

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İstanbul Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda yakalanan Hanımağa lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinden adeta cephanelik çıktı. Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi.

Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.

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