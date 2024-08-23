Esenler'de 19 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen üzücü olayda, Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a, Muhammet Furkan Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Paksoy, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü Muhammet Furkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.