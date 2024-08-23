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Esenler'de Polis Memuru Mustafa Paksoy'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı!
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Esenler'de Polis Memuru Mustafa Paksoy'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı!

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 23:14   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 23:14

Esenler'de denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Furkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler'de 19 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen üzücü olayda, Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a, Muhammet Furkan Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Paksoy, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü Muhammet Furkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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