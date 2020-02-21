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Esad rejimi İdlib'de sivilleri katlediyor! İşte rejimin vurduğu hastane böyle görüntülendi |Video

Esad rejimi İdlib'de sivilleri katlediyor! İşte rejimin vurduğu hastane böyle görüntülendi |Video

21.02.2020 14:53

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak rejimin bombaladığı o hastanelerden birini görüntüledi. İşte Esad rejiminin sivilleri vurduğunun kanıtı olan o hastane...


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