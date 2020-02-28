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Esad rejimi bombardımana tutuldu! İşte rejim unsurlarının TSK tarafından vurulma anı

Esad rejimi bombardımana tutuldu! İşte rejim unsurlarının TSK tarafından vurulma anı

28.02.2020 02:49

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de Esad rejimi unsurlarını vurduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin imha edildiği görülüyor. İşte İdlib'de Esad rejiminin bombardıman altına alındığı o anlara ilişkin yeni görüntüler...


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim unsurlarını vurduğu anlar ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin imha edildiği görülüyor. İşte İdlib'de Esad rejiminin bombardıman altına alındığı o anlar...
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