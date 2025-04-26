Erzurum’da seyir halindeki tırda yangın!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 21:03:45

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 76 AAR 855 plakalı tır, Tepebaşı geçidini iniş esnasında Kükürtlü köyü mevkiinde çekici kısmından yükselen dumanlarla yangın çıkardı. Sürücü Ebubekir S. , aracı yol kenarına alarak yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, diğer sürücüler de yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri , yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sınır kapısından geldiği ve Niğde'ye gitmekte olduğu öğrenilen pamuk yüklü tıra yapılan erken müdahale, olası bir facianın önüne geçti.