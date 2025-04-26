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Erzurum’da seyir halindeki tırda yangın!
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Erzurum'da seyir halindeki tırda yangın!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 21:03:45

Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 76 AAR 855 plakalı tır, Tepebaşı geçidini iniş esnasında Kükürtlü köyü mevkiinde çekici kısmından yükselen dumanlarla yangın çıkardı. Sürücü Ebubekir S. , aracı yol kenarına alarak yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, diğer sürücüler de yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri , yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sınır kapısından geldiği ve Niğde'ye gitmekte olduğu öğrenilen pamuk yüklü tıra yapılan erken müdahale, olası bir facianın önüne geçti.

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