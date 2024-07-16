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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 12:01

Erzurum'da sel!

Erzurum sel haberi son dakika... Erzurum'u etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış kent merkezinin yanı sıra İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Horasan ve Pasinler ilçesinde zaman zaman korkutan manzaralara neden oldu. Horasan ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan obruğa düşen bir inek zorlu çalışmadan sonra çıkarıldı. Çukurda sıkışıp kalan ineği kurtarmak için iş makinesi kullanıldı. Heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bir anda taşan dereler ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

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