ERZURUM YANGIN HABERİ: Pazaryolu Köşeyolu Mahallesi'nde korkutan yangın: 10 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Köşeyolu Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük korku ve paniğe neden olan yangına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda ev yandığı bilgisine ulaşıldı.

Vatandaşlar dereden kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Söndürme çalışmaları sona erdi. Kimsenin zarar görmemesi sevindirdi.