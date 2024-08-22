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Erzurum Tortum'da kahreden kaza: Freni patlayan TIR viyadükte devrildi: 1 ölü!
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Erzurum Tortum'da kahreden kaza: Freni patlayan TIR viyadükte devrildi: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 22:46   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 22:46

Erzurum'un Tortum ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aksukapı Viyadüğü'nde seyir halindeyken freni patlayan tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, malzemeler ise etrafa saçıldı. Son yıllarda benzer kazaların yaşandığı bölgede, vatandaşlar acilen tedbir alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Aksukapı Viyadüğü'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, viyadük üzerinde seyir halinde olan tırın freni patladı. Kontrolünü kaybeden tır, büyük bir gürültüyle devrilerek yan yattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın şiddetiyle tırın taşıdığı malzemeler yola ve çevreye saçıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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