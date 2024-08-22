Erzurum'un Tortum ilçesinde, Aksukapı Viyadüğü'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, viyadük üzerinde seyir halinde olan tırın freni patladı. Kontrolünü kaybeden tır, büyük bir gürültüyle devrilerek yan yattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın şiddetiyle tırın taşıdığı malzemeler yola ve çevreye saçıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.