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Erzincan’da araç alev alev yandı
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Erzincan'da araç alev alev yandı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 01:11

Erzincan'da seyir halindeki araç alev alev yandı. Olay, Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M.'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Vatandaşların evlerinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydettiği yangında, araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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