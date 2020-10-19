Ersin Tatar KKTC'de Cumhurbaşkanı oldu, Yunan kudurdu!

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı geride bırakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan’da üzüntü ile karşılandığını ifade etti.