Ermeni ateşkes ilan edilmesine rağmen alçakça sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence’de sivil yerleşim noktalarını füzelerle vurdu. A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Agil Alesger saldırı sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40'tan fazla da yaralı olduğunu ifade etti.
Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırdılar
- Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırdılar
- Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırdılar
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