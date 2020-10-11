Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırdı

Ermeni ateşkes ilan edilmesine rağmen alçakça sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence’de sivil yerleşim noktalarını füzelerle vurdu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında tahribatı görüntüledi.