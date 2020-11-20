Ermeni General Movses Hakobyan'dan itiraf: Savunma Bakanlığı'nın çatışmalarla ilgili verdiği bilgilerin tamamı yanlış

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan Ermenisan'da işler iyiye gitmiyor. Görevinden istifa eden Ermeni General Movses Hakobyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu itiraf etti.

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan Ermenisan'da işler iyiye gitmiyor. Görevinden istifa eden Ermeni General Movses Hakobyan'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

VERİLEN BİLGİLERİN TAMAMI YALAN

Ermeni General Hakobyan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Movses Akobyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi. Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.

"SAVAŞIN ŞİDDETİ NEDENİYLE KARARIMI AÇIKLAMADIM"

44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Movses Hakobyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

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