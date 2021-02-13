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Erman Toroğlu'ndan Karagümrük - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Kalitesiz bir ligimiz var

Erman Toroğlu'ndan Karagümrük - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Kalitesiz bir ligimiz var
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.
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