Erman Toroğlu'ndan Karagümrük - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Kalitesiz bir ligimiz var

Son dakika haberi... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcularımız, hakemimiz, federasyonumuz, yorumcularımız kalitesiz, çıkan sonuç bu." ifadelerini kullandı.