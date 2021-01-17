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Erman Toroğlu'ndan bomba Fatih Terim yorumu: Galatasaray'a zarar veriyor

Erman Toroğlu'ndan bomba Fatih Terim yorumu: Galatasaray'a zarar veriyor
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 Beşiktaş'ın gollerini Josef ve N'koudou kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Terim Galatasaray'a zarar veriyor" dedi.


İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."

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