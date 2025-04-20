Erkenek Tüneli’nde kömür yüklü kamyon alev aldı!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli'nde , akşam saatlerinde Muzaffer Taş yönetimindeki kömür yüklü kamyon , seyir halindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin uyarısıyla kamyonu durduran şoför, aracından indi. Ancak alevlerin kömüre sıçramasıyla yangın büyüyerek kamyonu ateş topuna dönüştürdü .
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracıyla yapılan 2 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına ilk müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişi, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle tünel ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Görevliler, araçları tünele uzak bölgelerde bekletti. Malatya Valisi Seddar Yavuz , İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer , olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
2 saatlik havalandırma ve temizlik çalışmalarının ardından , tünelin Gölbaşı-Malatya istikameti trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor