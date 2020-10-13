Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca o iddialara yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca A Haber ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Karaca, muhalefetin ortaya attığı erken seçim tartışmasına sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine yönelik "Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hem seçim isteyeceksin hem de çıkıp yüreklice 'ben adayım' diyemeyeceksin. Millet bu ucuz numaralara kanar mı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.