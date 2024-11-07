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Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan genç kız yaralandı
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Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan genç kız yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 00:51 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 01:01

Kayseri'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 407. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.'nin (17) evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.'ye ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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