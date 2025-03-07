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Ergene’de trafik kazası: Sürücü gözyaşlarını tutamadı
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Ergene’de trafik kazası: Sürücü gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 18:32

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, yol kenarında yolcu indiren minibüse çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yara almadan çıkan sürücü, gözyaşlarını tutamadı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kenarında yolcu indirdikten sonra hareketlenen servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Bil Koleji mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden G.Ç. idaresindeki 34 ETR 677 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indirdikten sonra harekete geçen T.U. yönetimindeki 59 ZK 382 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, hurdaya dönen aracından çıkar çıkmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın ardından kapanan trafik yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.

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