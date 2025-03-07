Ergene’de trafik kazası: Sürücü gözyaşlarını tutamadı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kenarında yolcu indirdikten sonra hareketlenen servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Bil Koleji mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden G.Ç. idaresindeki 34 ETR 677 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indirdikten sonra harekete geçen T.U. yönetimindeki 59 ZK 382 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, hurdaya dönen aracından çıkar çıkmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın ardından kapanan trafik yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.