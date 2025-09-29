Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 17:58

Ergene kaza videosu... 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı işçi servisiyle kamyonun kafa kafaya çarpıştığı korkunç kaza anı kamerada.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı.



Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisiyle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; servis aracı ve kamyonun şiddetli şekilde çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu görüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.