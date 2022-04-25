RAMAZAN İMSAKİYE
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Eren Abluka-5 Operasyonlarında Besta Grubundan 3 terörist M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

Eren Abluka-5 Operasyonlarında Besta Grubundan 3 terörist M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi
25.04.2022 12:02

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA destekli Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Besta Grubundan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.

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