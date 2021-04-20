'Eren-10 Operasyonu' kapsamında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 'EREN-10 Operasyonu' kapsamında Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.