Erdoğan ve Türkiye'nin bölgesel hamleleri kimleri rahatsız etti?

Türkiye, son zamanlarda bir suç örgütü liderinin Türkiye düşmanı odaklarla planlanan bir oyunu sahneye koymasını konuşuyor. Türkiye'yi hedef alan komplolara sarılan muhalefet, iktidarı bir suç örgütü liderinin iftiralarıyla karalamaya çalışıyor. Peki Türkiye’ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden ve neden basıldı? Türkiye’yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Ahaber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.