Erdoğan Karadağ'da: Dayanışmamızı daha da arttırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticaret hedefinde uzlaşıldığını aktardı, ikili ilişkilerin daha da pekiştirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Tarihten gelen bir yükümlülüğün mesuliyeti içindeyiz. Yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticaret hedefinde uzlaşıldığını aktardı, ikili ilişkilerin daha da pekiştirileceğini açıkladı.

"İYİ Kİ DE GELMİŞİZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviz'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Pandemi döneminde iş birliğimizi ve dayanışmamızı daha da arttırdık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizle ilgili konuları teyit ettik.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

TİKA 20 milyon avroyu aşan 390 proje gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezimiz 1686 öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Burslarımızdan faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi geçti. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz

Bölgesel ve ikili ilişleri değerlendirdik. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçalarından Türkiye ve Karadağ barış ve istihdama katkı sağlıyor. Karadağ barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasına da samimiyetle inanıyoruz.

Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül İstanbul'da 16 Kasım'da Karadağ'da yapılacak maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah gruptan beraber çıkarız.

"GEÇ KALMIŞ ZİYARETTİ"

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tarihten gelen bir yükümlülüğün mesuliyeti içindeyiz. Yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim.

Dün Bosna Hersek'teydik. Oradaki dostlarımızla görüştük. Birliği beraberliği önemli. Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye düşünüyorum."

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviz'in açıklamaları şöyle:

"İkili ilişkilerden memnunum. Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum."

SORU-CEVAP

Bosna Hersek'in Batı'ya değil, Başkan Erdoğan'a güveniyoruz açıklamasını ve Balkan ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz?

Başkan Erdoğan: "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Biz tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içerisindeyiz. Bu ziyaretleri devam ettirmeye çalışıyor ve önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti, bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemiş olmak bizim için bir eksiklikti, bunu gidermiş olduk. Birlik ve beraberlik içinde Bosna Hersek de inşallah sıkıntı ve sorunlarını aşar diye düşünüyorum."