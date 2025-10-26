PODCAST CANLI YAYIN
Erdek’te denizde erkek cesedi bulundu

Erdek’te denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İskele Meydanı'nda denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Bunlar da Var

Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle