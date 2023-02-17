Haberler Haber Videoları Enkazdan çıkardığı kızla şov yapan adam videosu sosyal medyada infial yaratmıştı! O bebekten acı haber geldi! Azra Duru Malaç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkardığı kızla şov yapan adam videosu sosyal medyada infial yaratmıştı! O bebekten acı haber geldi! Azra Duru Malaç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkardığı kızla şov yapan adam videosu sosyal medyada infial yaratmıştı! O bebekten acı haber geldi! Azra Duru Malaç hayatını kaybetti
17.02.2023 10:40

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Enkazdan çıkardığı kızı videoya aldı! Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla yürütüldü. Enkazdan çıkardığı küçük kızı kucağına alarak video çeken şahıs duyarsızlığıyla büyük tepki topladı. Azra Duru Maçal'ınn baygınlık geçirmesi ve içler acısı halini gözüne flaş tutarak videoya alan kişi sosyal medyada linç edildi. Küçük Azra'dan acı haber geldi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremler nedeniyle Hatay'da yaşadığı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, ekiplerin müdahalesiyle sağ olarak kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan Azra'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi.

AZRA BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

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