Eniştesini öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 18:54 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 18:54

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki ablasıyla birlikte eşyaları almak için gittiği evde eniştesi Hüseyin Yaşar'ı (43) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Recep Aladağ (32), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, eylemin maktulden kaynaklanan haksız saldırıya karşı gerçekleştirdiğine kanaat getirerek sanığın cezasını 12 yıla indirdi.

Olay, geçen yıl 2 Eylül'de İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Recep Aladağ, eniştesi Hüseyin Yaşar'ın evinde, boşanma aşamasındaki ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Aladağ, eniştesi Yaşar'ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yaşar, kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Recep Aladağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Recep Aladağ hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Aladağ hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

4 Temmuz'da başlayan duruşmada tutuklu sanık Aladağ, ablası N.A.'nın eniştesi tarafından darbedildiğini, bu nedenle yanında kalmaya başladığını, olay günü de ablasıyla eşyalarını almak için eve gittiklerini söyledi. Ablası ile eniştesinin tartıştığını, yanlarına gittiğinde eniştesinin elinde bıçak olduğunu söyleyen Aladağ, "Üzerime yürüyünce ben de balkona doğru kaçtım" dedi. Sanık, yeğeni M.Y.'nin babasını tutmaya çalıştığını, eniştesinin peşinden geldiğini, bu nedenle evin çıkış kapısına yöneldiğini ve kendisini korumak amacıyla tabancayla ateş ettiğini ifade etti.

KARDEŞİ VE YEĞENLERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hüseyin Yaşar'ın eski eşi N.A. da duruşmada eşinden evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, eşinin alkol ve uyuşturucu kullandığını söyledi. Olay günü de Yaşar'ın elinde bıçak olduğunu, bağrışmalar üzerine kardeşi Aladağ'ın geldiğini belirten N.A., "Hüseyin bana ve kardeşime bıçak salladı, salona kaçtık. Kızlarım Hüseyin'i tutmaya çalıştı. Kardeşim evin çıkışına giderken Hüseyin bıçakla hamle yaptı, kardeşim ise kapıyı açamadı. Hüseyin'in elinde iki bıçak vardı. Devamında da Recep'in silahla ateş ettiğini gördüm. Ben şikayetçi değilim" dedi.

Maktulün kızı M.Y. babasının uyuşturucu ve alkol kullandığını, kendisini de dabettiğini söyledi. Diğer kız çocuğu E.Y. ise aynı ifadeleri tekrarlayarak babasının kendisine tokat attığını belirtti. Ayrıca çocuklar, annelerinin babaları tarafından sürekli dabedildiğini de ifade ederek sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

'KEŞKE O GÜN ORAYA GİTMESEYDİM'

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanık Recep Aladağ, aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Öldürülen Yaşar'ın ailesi sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da sanığın 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini ve meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğunu söyledi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Recep Aladağ, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Keşke o gün oraya gitmeseydim. Ben kendi hayatımı kurmaya çalışan bir insanım. İş bulmuştum, malulen emekli olma ihtimalim vardı. Ablam da yanıma taşınacaktı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın eyleminin maktulden kaynaklanan haksız saldırıya karşı gerçekleştirdiğine kanaat getiren heyet, indirim uygulayarak cezayı 12 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.