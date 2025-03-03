SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Engelli oğluyla birlikte intihara kalkıştı!
Haberler Haber Videoları

Engelli oğluyla birlikte intihara kalkıştı!

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 18:13

Yalova'da, bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi. Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
İBB’ye bağlı MEDYA A.Ş.'ye polis baskını!
03.03.2025Pazartesi
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten erken seçim açıklaması!
03.03.2025Pazartesi
AK Parti MYK toplantısı başladı! | 3 Mart 2025
03.03.2025Pazartesi
Avcılar'da aile katliamı: 5 ölü!
03.03.2025Pazartesi
Almanya Mannheim'da araç kalabalığa daldı!
03.03.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı! 01:20
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı!
02.03.2025Pazar
Çanakkale’nin Gelibolu’da feci kaza! 37 kişi yaralandı 02:05
Çanakkale'nin Gelibolu'da feci kaza
03.03.2025Pazartesi
Almanya Mannheim’da araç kalabalığa daldı! 07:21
Almanya Mannheim'da araç kalabalığa daldı!
03.03.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın acılı eşi hastaneden ayrıldı! 01:00
Edip Akbayram'ın acılı eşi hastaneden ayrıldı!
02.03.2025Pazar
CANLI YAYIN