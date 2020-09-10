Bodrum’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu.
En mutlu gününde hayatını kaybetti: Düğün günü acı ölüm
10.09.2020 13:06
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