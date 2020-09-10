En mutlu gününde hayatını kaybetti: Düğün günü acı ölüm

10.09.2020 13:06

Bodrum’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu.