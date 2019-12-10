Haberler Video En büyük bilim ödülleri için geri sayım başladı

En büyük bilim ödülleri için geri sayım başladı

10.12.2019 18:02

22 Aralık'ta sahiplerini bulacak İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine katılacağı belirtildi. Toplantıya katılan Bilal Erdoğan, "Bizler, gençlerimizin akademik kariyer kovalarken, bunu doğru motivasyonlarla yapmasını önemsiyoruz" dedi.


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