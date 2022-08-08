Haberler Haber Videoları Emrah Topal'ın darp ettiği Latif Şimşek: Arkadan gelip birisi yumruk attı

Emrah Topal'ın darp ettiği Latif Şimşek: Arkadan gelip birisi yumruk attı

Emrah Topal'ın darp ettiği Latif Şimşek: Arkadan gelip birisi yumruk attı
08.08.2022 09:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:51
Gece yarısı kundaklama! Alev...
Haber 05:39
"O başımızda olmazsa biz...
Haber 00:44
Enginyurt ve korumasından...
Haber 00:17
Vatandaştan Meral Akşener'e...
Haber 03:16
''Bizim kitabımızda...
Haber 01:12
Erdoğan'dan KPSS'nin iptaline...
Haber 03:13
İşte yeni KPSS tarihi!
Haber 03:29
Arda Kural'ın olaylı gecesi!
Haber 00:58
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de...
Haber 00:46
İmamoğlu 4 ay arayla aynı...
Haber 02:18
2010'da soruları aldım full...
Haber 02:37
17 günde ikinci kez! Soçi'de...

Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası Enginyurt'un koruması Emrah Topal Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanmıştı. A Haber'e konuşan gazeteci Latif Şimşek olay anını anlattı. Şimşek, "Yayının kesildiği anladıktan sonra içeri kalabalıklaştı, arkadan gelip birisi yumruk attı. Hastaneye gidip darp raporu aldım, sonrasında Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hem Cemal Enginyurt'tan hem de saldırgandan şikayetçi oldum." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA