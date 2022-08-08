Emrah Topal'ın darp ettiği Latif Şimşek: Arkadan gelip birisi yumruk attı

Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası Enginyurt'un koruması Emrah Topal Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanmıştı. A Haber'e konuşan gazeteci Latif Şimşek olay anını anlattı. Şimşek, "Yayının kesildiği anladıktan sonra içeri kalabalıklaştı, arkadan gelip birisi yumruk attı. Hastaneye gidip darp raporu aldım, sonrasında Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hem Cemal Enginyurt'tan hem de saldırgandan şikayetçi oldum." dedi.