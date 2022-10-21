Emniyet teröristlerin tepesine çöktü: Sözde savaşçılar paketlendi

Terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Ekim Pazar günü düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandı.

Şüpheliler 'Zerdeşt Agiri' kod adlı H.A. ve 'Hogir Kobani' kod adlı A.G.'nin, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına katıldığı, geçtiğimiz günlerde sınır hattından Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bebek katili bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

İstanbul Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya platformlarında bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin hesaplarını tespit etti. Sanal takip başlatıldı.

Yapılan paylaşımlarla, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik arşiv taramaları arasında detaylı bir karşılaştırma yapıldı.

SİLAHLI VE İDEOLOJİK EĞİTİM

Bölücü terör örgütü PKK'nın "Suriye Yapılanması" içerisinde silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla 2014 yılında yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek bölücü terör örgütü PKK içerisinde silahlı ve ideolojik eğitimler alan, bölücü terör örgütü PKK içerisinde sözde "Savaşçı" olarak faaliyetlerde bulunan ve yine yasa dışı yollarla ülkemize geldikleri tespit edilen iki terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"Zerdeşt Agiri" kod adlı H.A. ve "Hogir Kobani" kod adlı A.G. isimli iki terörist "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.