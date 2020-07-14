Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu "15 Temmuz" mesajı

14.07.2020 22:49

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Paylaşılan videolu mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Paylaşılan videolu mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.