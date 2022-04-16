Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyon hesapları ile halkı tahrik edenler için düğmeye bastı

Suriyeli ve Afganlı bazı mültecilerin halkı kışkırtan tavırları sonrası gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

PROFİLLER PKK KOKUYOR

Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) geçtiğimiz ay açıldığı ve hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.