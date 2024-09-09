Eminönü'nde can pazarı! Anne ve çocuğu denize düştü! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:05 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:05

Fatih Eminönü'nde anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğunun tur teknesinden inmek isterken denize düşmesi, büyük bir paniğe yol açtı. Olay, gece saatlerinde Eminönü iskelesinde meydana geldi. Sarıçayır ailesi, gezinti için bindikleri tur teknesiyle kıyıya yanaşırken, anne Resime Sarıçayır ve kucağındaki kızı E.Ç., tekneden inmek isterken denize düştü.

Durumu fark eden baba, korkuya kapılmadan hızla suya atladı. Tekne kaptanı da babaya yardım etmek için denize girdi. Baba ve kaptanın hızlı müdahalesiyle anne ve çocuğu kısa sürede denizden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Sarıçayır ailesine, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Anne ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından tekne kaptanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde yaşanan panik anları net bir şekilde görüldü. Sarıçayır ailesi, yaşadıkları bu korku dolu anları unutamayacaklarını belirtti.