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Eminönü yangın son dakika! Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın!

Eminönü yangın son dakika! Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın!
28.06.2021 13:08
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Son dakika haberine göre Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan depodan çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.


Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




Fatih, Tahtakale Mahallesi, Karakol sokakta bulunan plastik oyuncak deposunda saat 12.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan depodan çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

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