Emine Erdoğan'dan 'Türkiye Çevre Ajansı' yalanına sert tepki: Bu bir ahlaki meseledir yalan olduğunu tekzip ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankasınca ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" takdim edildi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nin bahçesinde düzenlenen Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre sorunu değil, ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen küresel bir kriz, insanlık için büyük bir gelecek kaygısı olduğunu belirten Emine Erdoğan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ziyadesiyle hissedildiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA AHLAKSIZ İFTİRA

Emine Erdoğan'ın çevre için yaptıkları dünyada takdir toplarken Türkiye'deki muhalifler tarafından yalan ve iftira kampanyaları ile itibarsızlaştırılmaya çalışıyor. Bunun son örneği sosyal medyadaki, 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' yalanı oldu.





YALAN OLDUĞUNU TEKZİP ETTİK KARARLAR ALINDI

İddilalara çok sert bir yanıt veren Emine Erdoğan, yapılanların ahlaki bir sorun olduğunu belirtti. Kurulan ajansın devletin resmi kurumu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.