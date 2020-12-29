Emine Erdoğan'dan samimi paylaşım: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında köpekleri Leblebi ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğraflar yer aldı. Emine Erdoğan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çifti hayvanlar için yapılan çalışmalara sık sık önderlik ediyor.

Erdoğan çiftinden bu sabah çekilen ve iç ısıtan kareler geldi.

EMİNE ERDOĞAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, Twitter hesabından köpekleri Leblebi ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğrafları yayınladı.

Erdoğan fotoğrafa "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık." ifadelerini yazdı.

Emine Erdoğan'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

4 EKİM'DE LEBLEBİ'Yİ SAHİPLENMİŞTİ

Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmişti.

Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilenmişti.

Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan,

'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplenmişi.