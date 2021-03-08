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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
08.03.2021 11:50
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj paylaştı.

Kadınların her incindiğinde insanlığın incindiğini belirten Emine Erdoğan, "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

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