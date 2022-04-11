RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak

Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak

Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak
11.04.2022 16:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:07
Mansur Yavaş, Meral Akşener'i...
Haber 02:15
17 yaşındaki Cemile Şenel'in...
Haber 01:30
Nisa bebeği ölüme terk...
Haber 03:21
Bahçelievler D-100'de otomobil...
Haber 02:08
100 bin liralık amblemleri...
Haber 00:42
Tekmeli yumruklu kavga...
Haber 00:45
MSB: 6 terörist etkisiz hale...
Haber 00:33
Ata cinsel taciz iddiası...
Haber 03:27
Kontrolden çıkan otomobil...
Haber 05:12
Kasapta 125, Et ve Süt...
Haber 15:08
İslam Medeniyetleri Müzesi...
Haber 00:54
Cuma namazında cemaate hitap...

Son dakika haberine göre Kabine yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Öncelikli olarak bölgesel gelişmelerin ele alınacağı Kabine'de, ekonomiye ilişkin sorunlar da masaya yatırılacak. KDV indirimlerinin fiyatlara yansımadığına ilişkin şikayetlerin değerlendirileceği toplantıda emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak. İşte detaylar...

Haber Videoları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine Kabine'nin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ
Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK
Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Toplantıda özellikle temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde yapılan KDV indirimi sonrası vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirileceği ve denetim sonuçlarının inceleneceği de öğrenildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Arda Erdoğan, "Ayrıca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı biz de takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile Kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

SON DAKİKA