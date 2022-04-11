Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine Kabine'nin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Toplantıda özellikle temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde yapılan KDV indirimi sonrası vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirileceği ve denetim sonuçlarının inceleneceği de öğrenildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Arda Erdoğan, "Ayrıca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı biz de takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile Kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.