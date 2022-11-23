Haberler Haber Videoları Emekliye %73 ZAM EŞİĞİ! 2000 öncesi 5.533 TL, 2000 sonrası 3 bin 430 TL maaş + 10 Puan Refah Payı! Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!

Emekliye %73 ZAM EŞİĞİ! 2000 öncesi 5.533 TL, 2000 sonrası 3 bin 430 TL maaş + 10 Puan Refah Payı! Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!

Emekliye %73 ZAM EŞİĞİ! 2000 öncesi 5.533 TL, 2000 sonrası 3 bin 430 TL maaş + 10 Puan Refah Payı! Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!
23.11.2022 16:47

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Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Milyonlarca memur ve emeklinin tüm dikkati yeni zamlı maaşlara kesildi. Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın 2. yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur ve emekliklerine de yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı verilecek. Buna göre taban maaş memurlarda en az 10.849 TL, emeklilerde 5 bin 533 TL olacağı öngörülüyor. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? Emekli ve memurlara refah payı artışı verilecek mi? İşte tüm merak edilenler!

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