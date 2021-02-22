Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'den A Haber'de çarpıcı açıklama: Türkiye Gara ile dünyaya mesaj verdi

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Gara'daki Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. 50'den fazla teröristin öldürüldüğü operasyonda terör örgütü PKK 13 masum vatandaşımızı kalleşçe katletti. Pekin, "Türkiye ile kara bağlantısı olmayan bir bölgeye gece saatlerinde operasyon düzenledik. Bu haliyle bakıldığında başarılı bir operasyon. Gidildi, gerekenler yapıldı, mağara bulunup operasyon düzenlendi. Ya operasyon sırasında ya da operasyondan önce bir takım bilgiler PKK'ya gittiği için rehinelerimizi maalesef kurtaramadık." dedi. Pekin, bu harekat ile dünyaya bir mesaj verildiğini de belirtti.