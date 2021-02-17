Emekli İstihbarat Albay Başbuğ'dan bomba sözler: HDP kapatıldığı an bir daha ayağa kalkma şansı yok

Gara’da şehit edilen vatandaşlarımızın FETÖ’nün at koşturduğu dönemlerde alıkonulduğunun altını çizen Emekli İstihbarat Albay Başbuğ, ‘HDP kapatılsın’ çağrısı için doğru zamanın geldiğini belirterek, ‘‘Bu dönemde kapatıldığı an bir daha ayağa kalkma şansı yok.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara operasyonu ile ilgili FETÖ, PKK ve HDP ilişkisine değindi.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Alıkonulan vatandaşların tarihlerine dikkat edin. Tamamı 2015 bir kısmı da 2016. Periyodik bir sıralamayla yol keserek bu vatandaşların alındığını görüyoruz. Bu yıllara dikkat ederseniz FETÖ'nün at koşturduğu en hakim olduğu yıllar. FETÖ-PKK ilişkisini hep dillendiriyoruz, bununla ilgili onlarca örnek var bir örnek de bu. Bunların doğrudan katili PKK ise dolaylı katili de FETÖ. Bu çocukların hepsi darbe öncesi dönemde birtakım olayların altyapısı olarak FETÖ tarafından PKK'ya servis edilerek bu alıkoyma olayları gerçekleşti ve maalesef bu acı olayı yaşadık. Dolayısıyla bütün bunların hepsini yok sayıp, bütün işi devletin ilgisizliğine bağlamak tam anlamıyla bir vatan hainliği ve alçaklıktır.

MECLİS İÇİN ZULÜMDÜR

Daha acısı benim bugün en çok kahrolduğum olay oydu. Devlet, Meclis'ten özel bir talep gelirse bu tür kritik operasyonlarda kimi gizli, kimi açık oturumlarda Meclis'e bilgi verir. Şimdi bu olayla ilgili Sayın Akar'ın, Sayın Soylu'nun Meclis'te kendilerini operasyonla ilgili milletvekillerine bilgi vermek zorunda hissetmesi, operasyon hakkında bilgi vererek o kara propagandayı aklaması tam bir zulümdür Meclis için. Maalesef bunu içinizdeki o hain odakların içinde olduğu bir çatı altında yapmak durumunda kalıyorsunuz.

HDP BU DÖNEMDE KAPATILIRSA AYAĞA KALKMA ŞANSI YOK

Milletimiz o kadar feraset sahibi ki özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki halkımız oyunu kimin ne maksatla oynadığını ve amacının ne olduğunu çok iyi biliyor. Sayın Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' sözüne yürekten katılıyorum. HDP, PKK ile eş değer kırsal kesimdeki terörist ayağıdır. İçindekiler de terörist yapılanmayla iltisaklıdır. HDP'nin kapatılması lazım. Hep şöyle bir argümanla çıkıyorlar; 'Kapatılsa çözüm mü yenisi kurulur.' Geçmiş dönemlerde FETÖ'nün at koşturduğu dönemlerde bu cümlenin karşılığı vardı. Ancak bu dönemde kapatıldığı an bir daha ayağa kalkma şansı yok çünkü HDP'nin kapatılmasını en çok isteyen Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımız.