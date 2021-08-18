Haberler Haber Videoları Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!
18.08.2021 02:19
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Kastamonu Bozkurt'ta çöken kuran kursu binasında öğrencilerin ve çalışanların kurtarılma görüntüleri, izleyen herkesi duygulandırdı. Emekli astsubay Turhan Tekin'in binaya ip atarak oluşturduğu palanga ile 30 civarında öğrencileri ve çalışanları kurtarmasının ardından bina 10 dakika içinde göçtü. Böylece çok sayıda can kaybının önüne geçildi. İşte detaylar ve sel bölgesinden haberleri...


Kastamonu Bozkurt'ta çöken kuran kursu binasında öğrencilerin ve çalışanların kurtarılma görüntüleri, izleyen herkesi duygulandırdı. Emekli astsubay Turhan Tekin'in binaya ip atarak oluşturduğu palanga ile 30 civarında öğrencileri ve çalışanları kurtarmasının ardından bina 10 dakika içinde göçtü. Böylece çok sayıda can kaybının önüne geçildi. İşte detaylar ve sel bölgesinden haberleri...
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