Twitter'ı satın aldığı andan itibaren aldığı kararlarla dünyada gündem olan ünlü milyarder Elon Musk bu kez 'kuşu' boğdu!

KUŞ YERİNE X

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirdi.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.

Twitter'ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının "X" harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk'ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü.

Ayrıca "X.com" adresinde kuş logosunun yerine de X logosu çıkıyor.

Musk, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

NEDEN X YAPTI; TAKVİM.COM.TR YAKALADI

Aynı zamanda SpaceX'in de kurucusu olan Elon Musk neden X logosunu seçtiği ise ayrı bir detay olarak dikkat çekti.

Elon Musk'ın 1999'da kurduğu çevrimiçi finans ve ödeme servisi sitesinin ismi "X.com"du. Muks bu siteyi 2017 yılında tekrar satın aldı.

Musk bu gelişmeyi 2017 yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. Musk yaptığı açıklamada "x.com"u geri almama izin veren PayPal'a teşekkürler! Şimdilik bir plan yok ancak bunun benim için manevi anlamda değeri büyük" ifadelerini kullanmıştı.