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Elmalı Davası'nda çok önemli gelişme! Bakanlık, cinsel istismar mağduru 2 çocuk hakkında...

Elmalı Davası'nda çok önemli gelişme! Bakanlık, cinsel istismar mağduru 2 çocuk hakkında...
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dava, Türkiye'nin gündemini sarstı. Dava gündeme bomba gibi düşerken, iki kardeş çizdiği resimle maruz kaldıkları cinsel istismarı anlattı. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların devlet koruması altına alınmasını talep etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada talebin kabul edildiği bildirilerek, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.


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