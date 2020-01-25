Haberler Video Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada
Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada

Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada

25.01.2020 15:04

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’nde enkaz altındaki yerini cep telefonuyla bildiren Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. O anlar böyle görüntülendi.


Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Kalay apartmanının 3'üncü katında oturan Hatun Yamış, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

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