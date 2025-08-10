Elazığ’da yürekleri ağza getiren manzara: İşçiler ölümle dans etti

Elazığ'da 8 katlı inşaatın son katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, tehlikeye davetiye çıkardı. O anlara tanıklık edenler, korku dolu anlar yaşadı.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında çalışan işçiler, ne güvenlik halatı ne de koruyucu ekipman kullanmadan mesailerine devam etti.

Yaklaşık birkaç metre yükseklikte dengesiz şekilde çalışan işçileri görenler, duruma tepki gösterdi. Canını hiçe sayarak çalışan işçilerin tehlikeli mesaisi, uzun süre devam etti.

Yetkililerin iş güvenliği önlemleri konusunda harekete geçmesi bekleniyor.